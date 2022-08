Picchiata in palestra, l'aggressore è un bodybuilder: 'La insultava e minacciava se parlava con dei ragazzi' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo scorso 27 luglio quelle immagini fecero il giro del web: una ragazza brutalmente Picchiata all'interno di una palestra, nel pescarese a Portanova. Edmond Xhafa , 48 anni, è finito in carcere per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo scorso 27 luglio quelle immagini fecero il giro del web: una ragazza brutalmenteall'interno di una, nel pescarese a Portanova. Edmond Xhafa , 48 anni, è finito in carcere per ...

infoitsalute : Ragazza picchiata in palestra, arrestato il culturista Edmond Xhafa - leggoit : Picchiata in #palestra, l'aggressore è un bodybuilder: «La insultava e minacciava se parlava con dei ragazzi» - infoitsalute : Pescara: ragazza picchiata in palestra, scatta la custodia cautelare in carcere per l'aggressore -