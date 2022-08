Peçots Party | scambio di vestiti in Carnia 19 agosto 2022

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Venerdì 19, a partire dalle ore 17, si terrà a Pesariis il primo swap, cioè unodi, organizzato dal gruppo Fridays For Futuree dal Centro del Riuso “Maistrassâ di Gemona, in collaborazione con l’Officina Giovani Aree Interne del FVG e l’Agriturismo “Sot la Napa” di Pesariis, che ospiterà l’iniziativa. L’evento, intitolato “: vecchi stracci o nuovi?”, è il primo del suo genere nel territorio della, e vuole essere un’occasione per scoprire il bello delloe del riutilizzo. Possiamo infatti svuotare i nostri armadi diancora in buono stato ma che non usiamo più, per scambiarli con quelli di altri ...

