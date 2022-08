Parlamentarie M5s | volano stracci tra Raggi e Conte L’ex premier | «Non faremo come a Roma | dove lei si è autocandidata e ha deciso tutto da sola»

DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - sebmes : Il simbolo non si tocca e i candidati si scelgono con le “parlamentarie” aveva detto Grillo. Il simbolo resta quel… - xGaBollo : RT @dariodangelo91: #Conte contro #Raggi, che chiede regole 'chiare e da subito' per le #parlamentarie #M5s: 'Vorrei rassicurare pubblicame… - Rojname_com : Il ritorno di Berlusconi, De Magistris punta su prof Unimol Pazzagli. Di Michele alle parlamentarie M5S - bertolire : RT @dariodangelo91: #Conte contro #Raggi, che chiede regole 'chiare e da subito' per le #parlamentarie #M5s: 'Vorrei rassicurare pubblicame… -

... a partire dalla scelta dei capilista: fonti di vertice assicurano all'Adnkronos che in questo caso il leaderpotrebbe tenere conto delle preferenze ottenute dai candidati alle. Ma ...... con particolare riguardo ai collegi uninominali , dove per il momento ilappare in grande ... avremo un processo della formazione delle liste e leassolutamente trasparente , in linea ...Giuseppe Conte dice tutto. O quasi. 'Io non posso entrare in merito alle opinioni personali di Alessandro Di Battista. Con lui ho avuto due lunghi colloqui in cui ho spiegato' che se tornando in M5s ' ..."Servono regole, chiare e da subito, per le Parlamentarie" M5s e "in qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata". Lo scrive su Facebook l'ex ...