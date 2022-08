“Ora vale due sacchi di patate”, dure accuse all’attaccante della Fiorentina! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aleksandr Kokorin, attualmente sotto contratto con la Fiorentina per altre 2 stagioni, sembrerebbe sempre più escluso dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano e senza pretendenti concrete sul calciomercato. L’operazione della dirigenza viola per portarlo a Firenze, nel mese di gennaio dello scorso anno, si sarebbe al momento rivelata fallimentare sotto ogni punto di vista. L’attaccante di nazionalità russa, di 31 anni dal mese di marzo, ha infatti garantito un contributo sostanzialmente nullo dal punto di vista tecnico, con solamente 11 presenze (non) arricchite da 0 goal e 0 assist. Solamente 2 cartellini gialli rimediati. Kokorin Fiorentina Mercato Dal punto di vista economico invece, la situazione è altrettanto complicata. Il club viola aveva versato nelle casse dello Spartak Mosca una cifra attorno ai 4 milioni di euro per il cartellino; quasi 2 milioni ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aleksandr Kokorin, attualmente sotto contratto con la Fiorentina per altre 2 stagioni, sembrerebbe sempre più escluso dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano e senza pretendenti concrete sul calciomercato. L’operazionedirigenza viola per portarlo a Firenze, nel mese di gennaio dello scorso anno, si sarebbe al momento rivelata fallimentare sotto ogni punto di vista. L’attaccante di nazionalità russa, di 31 anni dal mese di marzo, ha infatti garantito un contributo sostanzialmente nullo dal punto di vista tecnico, con solamente 11 presenze (non) arricchite da 0 goal e 0 assist. Solamente 2 cartellini gialli rimediati. Kokorin Fiorentina Mercato Dal punto di vista economico invece, la situazione è altrettanto complicata. Il club viola aveva versato nelle casse dello Spartak Mosca una cifra attorno ai 4 milioni di euro per il cartellino; quasi 2 milioni ...

