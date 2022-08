Omicidio Anzio, nuovo arresto per accoltellamento Muratovic (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è un nuovo arrestato per l’Omicidio del pugile Leonardo Muratovic ucciso il 17 luglio scorso sul lungomare di Anzio. Si tratta di O.H.A., un 27enne di origini tunisine nato e cresciuto ad Aprilia. Il giovane è accusato di aver preso parte all’accoltellamento davanti al locale ‘La Bodeguita’, insieme ai fratelli A. e A. E.D., di 21 e 26 anni, già precedentemente arrestati. A questi ultimi è stato notificato un nuovo provvedimento che gli contesta l’aggravante dei motivi abbietti e futili poiché attraverso lo sviluppo del quadro investigativo, proseguito dal delitto ad oggi senza soluzione di continuità – sottolineano gli inquirenti – sono venuti alla luce alcuni aspetti chiarificatori delle motivazioni che ne erano alla base e della dinamica dei fatti, quest’ultima ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è unarrestato per l’del pugile Leonardoucciso il 17 luglio scorso sul lungomare di. Si tratta di O.H.A., un 27enne di origini tunisine nato e cresciuto ad Aprilia. Il giovane è accusato di aver preso parte all’davanti al locale ‘La Bodeguita’, insieme ai fratelli A. e A. E.D., di 21 e 26 anni, già precedentemente arrestati. A questi ultimi è stato notificato unprovvedimento che gli contesta l’aggravante dei motivi abbietti e futili poiché attraverso lo sviluppo del quadro investigativo, proseguito dal delitto ad oggi senza soluzione di continuità – sottolineano gli inquirenti – sono venuti alla luce alcuni aspetti chiarificatori delle motivazioni che ne erano alla base e della dinamica dei fatti, quest’ultima ...

