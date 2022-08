MotoGP 2023 riparte in Portogallo (Di mercoledì 10 agosto 2022) La stagione del MotoGP 2023 ripartirà dal Portogallo. Questa è una delle ultime notizie dal comparto motociclistico sui futuri eventi sportivi internazionali. Il Gran Premio sarebbe dovuto cominciare in Qatar, ma il circuito di Losail non è ancora pronto e i lavori sono in corso, per cui la Federazione (FIM) e la Dorna hanno pensato di avviare la stagione 2023 il 26 marzo a Portimao, Portogallo. Se ti interessano altre news a riguardo visita questo link per approfondimenti. Il MotoGP 2023 in Portogallo Il Portogallo, dunque, sarà il Paese in cui parte la stagione 2023 del Gran Premio di Motociclismo. Come da tradizione, la gara inaugurale si darebbe dovuta svolgere in Qatar, come anche annunciato da diversi mesi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) La stagione delripartirà dal. Questa è una delle ultime notizie dal comparto motociclistico sui futuri eventi sportivi internazionali. Il Gran Premio sarebbe dovuto cominciare in Qatar, ma il circuito di Losail non è ancora pronto e i lavori sono in corso, per cui la Federazione (FIM) e la Dorna hanno pensato di avviare la stagioneil 26 marzo a Portimao,. Se ti interessano altre news a riguardo visita questo link per approfondimenti. IlinIl, dunque, sarà il Paese in cui parte la stagionedel Gran Premio di Motociclismo. Come da tradizione, la gara inaugurale si darebbe dovuta svolgere in Qatar, come anche annunciato da diversi mesi ...

