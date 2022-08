Montagna | Bristot Cnsas | “Oltre 6000 interventi da gennaio | +7% vittime”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono 6.203 glieffettuati e 5.659 le persone soccorse dall’inizio dell’anno dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per quanto riguarda le persone recuperate sono circa il 14% in più rispetto al 2021. Questi dati sono dovuti da una parte alle giornate di tempo eccezionale, quasi sempre senza precipitazioni, e, dall’altra, all’effetto post pandemico che ha portato le persone a riscoprire la. Il soccorso nazionale alpino, il Club Alpino Italiano e le varie guide alpine dovranno aumentare la sinergia per promuovere iniziative che limitino gli incidenti e gli infortuni”. A parlare all’Adnkronos è Fabio, membro della direzione nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, spiegando quali sono gliche il Soccorso Alpino e Speleologico si sta ...

A dirlo, ieri sera, era Fabio, della Direzione nazionale soccorso alpino mentre tornava a ... Spesso in caso di valanghe si fanno paragoni comprensibili per chi non va in, come quelli ......fare festa dedicate a giovani e giovanissimi Giovedì 23 e 30 giugno 2022 - ore 20.30 Tasté, ... giovani runner da 15 nazioni competeranno nei Mondiali di Corsa inper under 18. Domenica ...