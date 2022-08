Milan-Udinese verso il sold out | attesi oltre 70mila spettatori

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 13 agosto, ilCampione d’Italia debutterà sul prato di San Siro nel primo match di Campionato contro l’. Per la squadra di Stefano Pioli sarà la prima occasione per ritrovare i propri tifosi a San Siro. L’entusiasmo della grande famiglia rossonera si è tradotto in un successo al botteghino: San Siro volaCalcio e Finanza.

Queste le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato:Sabato 13/08 H. 18.30 Marinelli Bottegoni - Galetto Iv: Gariglio Var: Mazzoleni Avar: Brfesmes Sampdoria - ...Ilsaluterà Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista ex Napoli verrà convocato per la prima sfida stagionale dei rossoneri contro l'a causa del forfait di Tonali, che salterà per infortunio la ...