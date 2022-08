Marsiglia | ora è UFFICIALE | Sanchez approda in Ligue 1

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Alexisè un nuovo giocatore dell’ingaggio del cileno da parte del club francese Alexisè un nuovo giocatore del, come confermato dallo stesso club sui propri canali ufficiali. IL COMUNICATO – «L’Olympique de Marseille annuncia oggi la firma di Alexis. Libero da ogni contratto, l’attaccante della nazionale cilena, con 143 presenze, che ha vinto 17 trofei in carriera, ha firmato dopo il successo della visita medica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

