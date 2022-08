Gazzetta_it : Karl Rappan oltre le critiche e il sarcasmo. La nascita di un nuovo ruolo: il libero #LeGrandiInvenzioni -

La Gazzetta dello Sport

Quel signore si chiamavae il suo colpo di genio fu il "verrou", italianamente declinato in "catenaccio". Questo modulo prevedeva la nascita di un nuovo ruolo: il libero. Non perderti le ...Va forse ricordato che questo sistema di gioco non fu inventato in Italia, ma probabilmente proprio in Svizzera, dal tecnico austriacoquando allenava negli anni Trenta il Servette di ... Le grandi invenzioni: Karl Rappan crea il ruolo del libero