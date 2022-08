Il CT Mancini sicuro | “Lotta a cinque per lo scudetto | ci sono tre squadre favorite”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi tra le altre cose sullo. Il campionato inizierà sabato, con il Napoli che invece sarà impegnato alla prima giornata il giorno di ferragosto, nel match in programma al Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona. “Per lovedo Milan, Inter e Juve davanti a tutti, poi cianche Roma e Napoli”, ha dichiarato il tecnico a proposito delle candidate per la vittoria finale della Serie A. Poi, ha aggiunto: “Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionaticominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero”. Il CT ha avuto modo di commentare anche i ...