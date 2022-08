Giorgia Meloni in video a stampa estera: noi siamo democratici (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un videomessaggio in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, per smentire che con la vittoria di Fratelli d'Italia ci sarebbe il rischio di una svolta autoritaria: lo ha realizzato Giorgia Meloni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unmessaggio in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, per smentire che con la vittoria di Fratelli d'Italia ci sarebbe il rischio di una svolta autoritaria: lo ha realizzato...

pierobalzoni : @Storace Gentile signor Storace, non trova anche lei ridicolo e nocivo un post come questo? Anni di permanenza in S… - Cortomaltese320 : @martabonafoni Certo che affermare che la destra di Giorgia Meloni minaccia i diritti delle donne.. - Antiogu60 : RT @DavideR46325615: Pierluigi Bersani: 'Voi dovreste informare la gente che Giorgia Meloni ha firmato un emendamento dove si dice: Aliquot… - ChicoCayetano : RT @Phastidio: Oh, la voluntary sul contante, originalisssssima ?? - DanieleMazza9 : RT @SecolodItalia1: Sondaggi, centrodestra a valanga. Giorgia Meloni è la più apprezzata tra i leader -