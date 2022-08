GF Vip 7, Alfonso Signorini fa dietro-front: la terza opinionista sarà Adriana Volpe? (Di mercoledì 10 agosto 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e Alfonso Signorini potrebbe regalare un altro colpo di scena alla conduzione. Dopo la conferma inaspettata di Sonia Bruganelli e l’arrivo di Orietta Berti, molte voci continuano a sostenere che il conduttore aggiungerà una terza opinionista in extremis. Si era parlato della possibilità di vedere una tra Giulia Salemi e Soleil Sorge, ma a quanto pare Signorini avrebbe fatto un clamoroso dietro-front. Grande Fratello Vip: arriva la terza opinionista? E’ un po’ il quesito di questa settima edizione del Grande Fratello Vip quello che riguarda il possibile inserimento di una terza opinionista. Non a caso, essendo un’edizione extra large, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 agosto 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina epotrebbe regalare un altro colpo di scena alla conduzione. Dopo la conferma inaspettata di Sonia Bruganelli e l’arrivo di Orietta Berti, molte voci continuano a sostenere che il conduttore aggiungerà unain extremis. Si era parlato della possibilità di vedere una tra Giulia Salemi e Soleil Sorge, ma a quanto pareavrebbe fatto un clamoroso. Grande Fratello Vip: arriva la? E’ un po’ il quesito di questa settima edizione del Grande Fratello Vip quello che riguarda il possibile inserimento di una. Non a caso, essendo un’edizione extra large, ...

