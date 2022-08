(Di mercoledì 10 agosto 2022) Prima di addentrarci con la previsione per il, facciamo un breve “recap” della situazione meteo di questi giorni. Il nucleo d’aria più fresca che ha determinato in questi ultimi giorni di agosto condizioni d’instabilità nella giornata di domani Giovedì e quella di Venerdì darà luogo a qualche temporale pomeridiano al Sud e sulle I

veneziaunica : #ApertureStraordinarie | @visitmuve_it ? I Musei Civici di #Venezia accolgono i visitatori con l'apertura di tutt… - visitmuve_it : ?? APERTURE STRAORDINARIE Musei Civici di Venezia Lunedì 15 agosto ??Nel cuore dell’estate l’Arte a Venezia è prota… - ReteMeteoAmator : #Ferragosto con ? Sole o con ? Pioggia? - ineedaidolshug : sono stanca.. e ho accettato di lavorare a ferragosto e con questo sono dieci giorni di lavoro ?? - LazioEventi : Evento clou dell’Estate Monticiana lunedì 15 agosto con lo spettacolo di Maurizio Mattioli. Sul palco di viale Bus… -

Questa situazione,il dimezzamento in alcuni casi della disponibilità oil restringimento ... non possiamo aspettare:è tra una settimana. L'amministrazione deve prendere in mano la ...In occasione delle festività di, la Questura ha pianificato un'intensificazione del controllo del territorio finalizzata a prevenire e contrastare il crimine diffuso,attenzione particolare ai reati predatori, allo ...Davanti alla struttura centinaia di turisti scoprono il raggiro. Sarebbero 500 le prenotazioni effettuate nonostante la disponibilità di 40 posti del due stelle in località .... Ma si sono trovati una ...Al via questa mattina con piazza Repubblica invasa dai bolidi su due ruote la manifestazione clou dell'estate varesina. Il capogruppo delle Penne Nere Antonio Verdelli: «Il Motoraduno degli Alpini div ...