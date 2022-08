Fedele: “Raspadori cifre iperboliche, ma cosa ha dimostrato? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gaetano Fedele boccia Giacomo Raspadori, secondo l’agente l’attaccante non vale i 35 milioni di euro che il Napoli vuole pagare. Secondo le ultime notizie di Sky Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta per Raspadori, ma a Radio Kiss Kiss Napoli, Fedele fa venire fuori qualche perplessità: “Per Raspadori sento parlare di cifre veramente iperboliche fuori dal mercato. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un ragazzo che ha sicuramente delle potenzialità, ma che non ha ancora dimostrato molto in carriera“. Fedele poi aggiunge: “Altra cosa da ricordare è che il valore di giocatore non lo fa di certo il prezzo del cartellino, ma quello che fa in campo. Napoli è una piazza esigente, molto diversa dalle altre. Con una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gaetanoboccia Giacomo, secondo l’agente l’attaccante non vale i 35 milioni di euro che il Napoli vuole pagare. Secondo le ultime notizie di Sky Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta per, ma a Radio Kiss Kiss Napoli,fa venire fuori qualche perplessità: “Persento parlare diveramentefuori dal mercato. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un ragazzo che ha sicuramente delle potenzialità, ma che non ha ancoramolto in carriera“.poi aggiunge: “Altrada ricordare è che il valore di giocatore non lo fa di certo il prezzo del cartellino, ma quello che fa in campo. Napoli è una piazza esigente, molto diversa dalle altre. Con una ...

