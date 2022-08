Fabrizio Preti | un top manager del calcio per il colosso Eurobet

(Di mercoledì 10 agosto 2022)Italia, operatore del settore dei giochi e scommesse in Italia ha nominatochief Information officer. Ilmette a disposizione la sua ventennale esperienza maturata in posizioni chiave ed in contesti multinazionali nell’Information Technology.approda indopo aver ricoperto, per oltre 8 anni, il ruolo di Technology director all’AS Roma. In precedenza, dirige come chief Technology officer il dipartimento di tecnologia di Dahlia TV e quello di Telecom Italia Media. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

