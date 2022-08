Crimea, sale a 13 numero feriti in esplosioni base aerea (Di mercoledì 10 agosto 2022) sale a 13 il numero di feriti nelle esplosioni che hanno colpito ieri una base aerea russa nell'insediamento di Novofyodorovka in Crimea: lo ha dichiarato il Ministero della Salute regionale. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022)a 13 ildinelleche hanno colpito ieri unarussa nell'insediamento di Novofyodorovka in: lo ha dichiarato il Ministero della Salute regionale. Lo ...

giovannidalloli : RT @TranslateWarIT: In #Crimea , diverse esplosioni sono esplose nell'aeroporto nell'area di Novofedorivka, ha detto il cosiddetto consigli… - Taty150885921 : RT @TranslateWarIT: In #Crimea , diverse esplosioni sono esplose nell'aeroporto nell'area di Novofedorivka, ha detto il cosiddetto consigli… - TranslateWarIT : In #Crimea , diverse esplosioni sono esplose nell'aeroporto nell'area di Novofedorivka, ha detto il cosiddetto cons… -