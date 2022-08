Cos’è il Langya? Cosa sappiamo del nuovo virus che sta preoccupando la Cina? Febbre e tosse tra i sintomi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva dalla Cina un nuovo virus di origine animale che ha già contagiato 35 persone. Ma Cosa sappiamo al momento? Dopo il Covid e il vaiolo delle scimmie, un nuovo virus potrebbe mettere a rischio – ancora una volta – la sanità mondiale. Stiamo parlando del Langya, ovvero di un virus di origine animale che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva dallaundi origine animale che ha già contagiato 35 persone. Maal momento? Dopo il Covid e il vaiolo delle scimmie, unpotrebbe mettere a rischio – ancora una volta – la sanità mondiale. Stiamo parlando del, ovvero di undi origine animale che L'articolo NewNotizie.it.

infoitsalute : Cos’è il Langya henipavirus e cosa pensano gli esperti - salutegreen24 : (Adnkronos) - Si chiama Langya virus (LayV) il nuovo virus che è stato identificato in Cina dove ha infettato 35 pe… - fisco24_info : Nuovo virus identificato in Cina: sintomi, cos'è e come si trasmette: (Adnkronos) - E' il Langya henipavirus (LayV)… - zazoomblog : LayV dalla Cina il nuovo virus Langya. Ecco cos’è l’hepinavirus - #dalla #nuovo #virus #Langya. #cos’è - infoitsalute : LayV, dalla Cina il Langya virus. Ecco cos’è l’hepinavirus -