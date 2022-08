TGLA7

- Il leader pentastellato si dice disponibile al televisivo confronto: 'Spero solo che si possa parlare di temi e programmi, non di ...... danze,, il gioco delle coppie per mangiare la torta e trovare l'anima gemella. IlFieschi sarà impersonato da Mario Canale, lavagnese di 27 anni impiegato nell'azienda familiare che si ... Conte: duelli tv ad agosto con i suoi avversari 'Ma non avete ferie' Calenda: "In questo momento i sondaggisti seri non stanno rilevando perché la gente è al mare" Calenda: "In questo momento i sondaggisti seri non stanno rilevando perché la gente è al mare" ...Tutto pronto a Lavagna (Genova) per l'edizione numero 72 della Torta dei Fieschi la sera del 14 agosto, rievocazione storica delle nozze dei Conti Fieschi e festa medievale che torna dopo due anni ai ...