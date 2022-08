CIV SBK | separazione consensuale tra Flavio Ferroni e il DMR Racing

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Cambio in corsa per il Team DMR, che dal prossimo appuntamento del CIV Superbike in programma a metà settembre sul circuito del Mugello non sarà più al via con. Tra il pilota e ...

Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Dopo un avvio di stagione 2022 poco esaltante nel CIV Superbike, condizionato da sfortune e problemi di varia natura, Flav… - gponedotcom : Dopo un avvio di stagione 2022 poco esaltante nel CIV Superbike, condizionato da sfortune e problemi di varia natur… - PirroRider : RT @gponedotcom: Michele Pirro e Alessandro Delbianco monopolizzano la scena nella notturna del CIV Superbike. A Misano la spunta di misura… - PirroRider : RT @gponedotcom: Michele Pirro regola Alessandro Delbianco anche in Gara 2 del CIV Superbike a Misano, al Mugello il primo match point per… - lulopdotcom : #automotive #racing #keope #civsbk Keope Motor Team – Corsi sesto e Krummenache ottavo nella CIV SBK Racing night a… -

GPOne.com

Cambio in corsa per il Team DMR Racing , che dal prossimo appuntamento delSuperbike in programma a metà settembre sul circuito del Mugello non sarà più al via con Flavio Ferroni . Tra il pilota e la squadra di Walter Durigon è infatti avvenuta una separazione ...Misano: Vocino vince una folle Gara 2 della SS300 a Misano Pirro fa doppietta Dopo la vittoria ottenuta nella Racing Night del sabato, il pilota pugliese ha conquistato anche la manche domenicale ... SBK, Divorzio tra Flavio Ferroni e DMR Racing nel CIV Superbike Il pilota numero 33 e la squadra capitanata da Walter Durigon non proseguiranno insieme la stagione nella classe regina della serie tricolore: ecco perchè ...SBK: Dopo un avvio di stagione 2022 poco esaltante nel CIV Superbike, condizionato da sfortune e problemi di varia natura, Flavio Ferroni non proseguirà il sodalizio con DMR Racing ...