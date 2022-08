Caro ministro Bianchi, io resterò un docente inesperto! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Qualcuno nei giorni scorsi in Rete ha scritto: “Non avevano il coraggio di chiamarlo docente leccacu*o, l’hanno definito esperto”. Non so chi sia l’autore di questo slogan ma lo vorrei ringraziare perché ha azzeccato la questione. Riassumo per chi non avesse ancora messo gli occhi su questa novità. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, migliore nel Governo dei migliori, prima di andarsene da viale Trastevere si è affrettato a chiudere la partita del reclutamento e della formazione e ci ha regalato la figura del “docente esperto” che entrerà in vigore tra dieci anni (perciò non ho capito perché tanta fretta). A diventare “esperti” potranno essere solo i docenti di ruolo. Per avere l’etichetta sarà necessario svolgere tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili organizzati dagli enti accreditati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Qualcuno nei giorni scorsi in Rete ha scritto: “Non avevano il coraggio di chiamarloleccacu*o, l’hanno definito esperto”. Non so chi sia l’autore di questo slogan ma lo vorrei ringraziare perché ha azzeccato la questione. Riassumo per chi non avesse ancora messo gli occhi su questa novità. Ildell’Istruzione Patrizio, migliore nel Governo dei migliori, prima di andarsene da viale Trastevere si è affrettato a chiudere la partita del reclutamento e della formazione e ci ha regalato la figura del “esperto” che entrerà in vigore tra dieci anni (perciò non ho capito perché tanta fretta). A diventare “esperti” potranno essere solo i docenti di ruolo. Per avere l’etichetta sarà necessario svolgere tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili organizzati dagli enti accreditati ...

