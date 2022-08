Calciomercato Napoli, il sostituto di Fabian Ruiz può arrivare dalla Serie B (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fabian Ruiz è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG, la trattativa è ben avviata e c’è la volontà del calciatore. Il Napoli non ha intenzione di farsi trovare impreparato, quindi sta valutando alcuni possibili sostituti dello spagnolo. Calciomercato Napoli: per il centrocampo idea Nandez dal Cagliari Tra questi è ritornato in voga un giocatore già in precedenza accostato al Napoli: Nahitan Nández. Il centrocampista uruguaiano è da sempre un pallino del ds Giuntoli e, vista la probabile cessione di Fabian e la retrocessione in Serie B del Cagliari nella passata stagione, questa sessione di mercato può essere quella giusta per affondare il colpo. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Nahitan Nandez Tatticamente, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022)è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG, la trattativa è ben avviata e c’è la volontà del calciatore. Ilnon ha intenzione di farsi trovare impreparato, quindi sta valutando alcuni possibili sostituti dello spagnolo.: per il centrocampo idea Nandez dal Cagliari Tra questi è ritornato in voga un giocatore già in precedenza accostato al: Nahitan Nández. Il centrocampista uruguaiano è da sempre un pallino del ds Giuntoli e, vista la probabile cessione die la retrocessione inB del Cagliari nella passata stagione, questa sessione di mercato può essere quella giusta per affondare il colpo. FOTO: Getty –Nahitan Nandez Tatticamente, ...

