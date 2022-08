Cagliari, occhi su un centrocampista dell'Ascoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nahitan Nandez può lasciare il Cagliari: in caso di addio dell'uruguaiano, scrive Il Corriere dello Sport, i sardi pensano a Dario... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nahitan Nandez può lasciare il: in caso di addio'uruguaiano, scrive Il Corriereo Sport, i sardi pensano a Dario...

sportli26181512 : Cagliari, occhi su un centrocampista dell'Ascoli: Nahitan Nandez può lasciare il Cagliari: in caso di addio dell'ur… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Cagliari, per l'attacco occhi in casa Milan #SerieB - psb_original : Calciomercato Cagliari, per l'attacco occhi in casa Milan #SerieB - SIX_JLeno : @FootballAndDre1 Zhang agli occhi del mondo ci fa essere come un cagliari qualsiasi, un club che ha 3 champions, 19… - Max_Mogavero : Il #Benevento per Veroli del #Pescara propone l'acquisto a titolo definitivo, con un anno in prestito agli abruzzes… -