Battiti Live, stasera in tv: ospiti e scaletta cantanti di mercoledì 10 agosto 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Novità dell’ultima ora in casa Mediaset con la messa in onda stasera, mercoledì 10 luglio 2022, in via eccezionale di Radio Norba Battiti Live, la rassegna musicale estiva che da diverse settimane anima le prime serate su Italia 1. In particolare però la puntata di stasera, un best off di quanto visto sin qui, va in onda a causa dopo lo spostamento dovuto alla messa in onda di Grease, voluto per ricordare Olivia Newton-Jones nel giorno della sua scomparsa. scaletta 10 agosto 2022 Battiti Live Anche stasera non mancheranno tutte le hit di quest’estate. Tra gli ospiti presenti sul palco gli artisti più amati dal pubblico. Questo un primo elenco (provvisorio) di chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Novità dell’ultima ora in casa Mediaset con la messa in onda10 luglio, in via eccezionale di Radio Norba, la rassegna musicale estiva che da diverse settimane anima le prime serate su Italia 1. In particolare però la puntata di, un best off di quanto visto sin qui, va in onda a causa dopo lo spostamento dovuto alla messa in onda di Grease, voluto per ricordare Olivia Newton-Jones nel giorno della sua scomparsa.10Anchenon mancheranno tutte le hit di quest’estate. Tra glipresenti sul palco gli artisti più amati dal pubblico. Questo un primo elenco (provvisorio) di chi ...

luciana73735141 : @_tra_silenzi_ @singlesisolamai stasera a battiti live non c'è alex? grazie - CorriereCitta : Battiti Live, stasera in tv: ospiti e scaletta cantanti di mercoledì 10 agosto 2022 - AlessiaLindiri : RT @sonoangii: vi ricordo che stasera su italia uno andrà in onda radio norba cornetto battiti live compilation dalle 21.20 dove saranno pr… - ALBE_NEWS : ?? Oggi puoi seguire Albe al Battiti Live Compilation con i best of dei cantanti. ?? Ore 21:20 ?? Italia 1… - FedericaCambini : RT @Obi1K2: Stasera, 10 agosto, ci sarà 'Battiti Live' su Italia 1 con l'esibizione di Marco. Stessa cosa per giovedì 11 agosto su Rai2/Rad… -