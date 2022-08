Barcellona | Bernardo Silva allontana i catalani

Drezzimovic : A breve il Barcellona qualcuna di meno visto che ne venderanno un paio per tentare l'assalto a Bernardo Silva - Andryisxe81 : Ma come puo' il Barcellona prendere Bernardo Silva dal City??????!!!! Inspiegabile.... - Ggmar00 : RT @MatteScm: I dirigenti del Barcellona che calcolano di quanto saliranno i debiti con l'acquisto di Bernardo Silva : - PaolaRgnm : RT @MatteScm: I dirigenti del Barcellona che calcolano di quanto saliranno i debiti con l'acquisto di Bernardo Silva : - Vitellozzo : @_itsashame Eh ma è uguale, non è che Bernardo viene a Barcellona a pagare gli stipendi -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilpunta da tempo aSilva . Il giocatore del Manchester City però non apre ai catalani e ai microfoni di Espn parla così: 'Ho sempre detto che qui sto bene, sono felice. Non ho idea ...... Torino e Bologna si contendono l'olandese.12.45 - Dall'Inghilterra arrivano smentite riguardo l'accordo trae Manchester City perSilva: i 'Citizens' non intendono privarsi del ... Accordo City-Barcellona per Bernardo Silva In Inghilterra smentiscono: l'offerta è molto bassa Secondo Espn, se i blaugrana non regolarizzassero la posizione dell'ivoriano e del danese, a fine mese potrebbero andarsene ...Entra nel vivo la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. I partenopei sono pronti ad offrire 28,5 milioni di euro, più 6 di bonus.