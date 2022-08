Azzi Ceo DAZN | «Ora il calcio è più accessibile»

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Si avvicina l’inizio del campionato e non sono solo le squadre a volersi far trovare pronte, ma anche i media, in particolare. Stefano, il CEO che dal primo marzo guida in Italia il gruppo che detiene i diritti della Serie A fino al 2024, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ile Finanza.

Franco Bernabè - 74 anni, due voltedi Telecom Italia, un passato in Eni fra i vari incarichi e ... la sua, per una società che in Italia è guidata da marzo da Stefanoe che ha vissuto un ..."La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business", afferma Stefanodi Dazn Italia, aggiungendo che l'accordo ...Cresce l'attesa non solo tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori di Dazn che per il secondo anno consecutivo trasmetterà tutta la Serie A in esclusiva con una piccola ...DAZN annuncia la modifica dell’accordo con TIM per la trasmissione delle partite della Serie A TIM e dei contenuti sportivi. In vigore ...