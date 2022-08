Arranca il 5G | ma grazie ai militari potremo avere il 6G entro quindici anni

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre nell’autunno che sta per arrivare vedremo diventare più popolari le comunicazioni 5G, aiserve ormai il 6G e per questo, il 2 agosto, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha dichiarato di aver impegnato 1,77 milioni di dollari per la cooperazione tra industria e università per lo standard Open 6G, che rappresenterà la base per lo sviluppo, le prove e l'integrazione della prossima generazione delle reti di radiocomunicazione aperte. Fino a oggi il DoD si è assicurato circa 338 milioni di dollari per il 5G e ne ha richiesti 250 per l'anno fiscale 2023. Tra i fondi previsti e quelli straordinari dettati dall’evoluzione delle minacce informatiche degli ultimi dieci, nel 2020 il Dipartimento aveva annunciato un investimento di 600 milioni di dollari nei test 5G concentrati in una manciata di installazioni ...