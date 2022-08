Arbitri Serie A: le designazioni per la 1^ giornata di campionato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arbitri Serie A, ufficializzate le designazioni per la prima giornata della stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L’AIA ha emanato le designazioni arbitrali per la prima giornata della nuova stagione di Serie A. MILAN – UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30 MARINELLI BOTTEGONI – GALETTO IV: GARIGLIO VAR: MAZZOLENI AVAR: BRFESMES SAMPDORIA – ATALANTA Sabato 13/08 h. 18.30 DIONISI COSTANZO – PASSERI IV: MIELE G. VAR: PAIRETTO AVAR: TEGONI LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45 PRONTERA MONDIN – ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI MONZA – TORINO Sabato 13/08 h. 20.45 MARIANI LIBERTI – ROSSI C. IV: CAMPLONE VAR: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)A, ufficializzate leper la primadella stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L’AIA ha emanato learbitrali per la primadella nuova stagione diA. MILAN – UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30 MARINELLI BOTTEGONI – GALETTO IV: GARIGLIO VAR: MAZZOLENI AVAR: BRFESMES SAMPDORIA – ATALANTA Sabato 13/08 h. 18.30 DIONISI COSTANZO – PASSERI IV: MIELE G. VAR: PAIRETTO AVAR: TEGONI LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45 PRONTERA MONDIN – ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI MONZA – TORINO Sabato 13/08 h. 20.45 MARIANI LIBERTI – ROSSI C. IV: CAMPLONE VAR: ...

sportli26181512 : Arbitri Serie A: Milan-Udinese a Marinelli con Mazzoleni al Var, Prontera per l'Inter e la Juve a Rapuano. Tutte le… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Arbitri Serie A: Milan-Udinese a Marinelli con Mazzoleni al Var, Prontera per l'Inter e la Juve a Rapuano. Tutte le designa… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Arbitri #SerieA : #MilanUdinese a Marinelli con Mazzoleni al Var, Prontera per l' #Inter e la #Juve a Rapuano. Tutte le desig… - LALAZIOMIA : Arbitri Serie A: Milan-Udinese a Marinelli con Mazzoleni al Var, Prontera per l'Inter e la Juve a Rapuano. Tutte le… - cmdotcom : Arbitri #SerieA : #MilanUdinese a Marinelli con Mazzoleni al Var, Prontera per l' #Inter e la #Juve a Rapuano. Tutt… -