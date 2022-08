Apertura Decò | Ambrosone | “In corso ultimazioni procedure amministrative”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assessore alle Attività Produttive Luigi, a seguito dell’incontro avuto con i lavoratori del Super Storedi prossimaa Benevento, comunica “che sono inledelleper produrre l’atto autorizzativo così come previsto e nel pieno rispetto della legge regionale sul commercio N°7/2020 e dai regolamenti per le acque reflue, propedeutici al non aggravio inquinante alla rete fognaria. Ai lavoratori sono state fornite tutte le assicurazioni delle corrette, nei tempi previsti, che consentiranno a breve di poter avviare le attività a tutela della loro posizione lavorativa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.