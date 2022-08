Alimentazione d’estate | ecco i consigli giusti per affrontarla al meglio

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In estate dovremmo porre più attenzione all’e le dritte peral. In estate l’dovrebbe adeguarsi alle diverse temperature, molto più calde, che incidono sull’organismo ad esempio facendoci sudare di più. Non solo, questa perdita di sali minerali spesso ci fa accusare un forte senso di stanchezza.L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it