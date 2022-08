Zelensky all’Occidente: vietate l’ingresso ai cittadini russi. Peskov: capricci irrazionali senza prospettive (Di martedì 9 agosto 2022) Vladimir Zelensky chiede all’Occidente, nel corso di un’intervista al Washington Post, di chiudere le frontiere ai cittadini russi e di vietare loro l’ingresso nei Paesi. Secondo Zelensky i Paesi occidentali dovrebbero vietare l’ingresso a tutti i cittadini russi sostenendo che la forma più forte ed efficace di sanzione sarebbe appunto quella di chiudere le frontiere. E questo “perché – dice Zelensky – i russi stanno portando via la terra di qualcun altro”. Per questo ha aggiunto il presidente dell’Ucraina, i russi dovrebbero “vivere nel loro mondo fino a quando non cambiano filosofia”. È “irrazionale‘” pensare di poter chiudere i confini dei Paesi occidentali ai ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) Vladimirchiede, nel corso di un’intervista al Washington Post, di chiudere le frontiere aie di vietare loronei Paesi. Secondoi Paesi occidentali dovrebbero vietarea tutti isostenendo che la forma più forte ed efficace di sanzione sarebbe appunto quella di chiudere le frontiere. E questo “perché – dice– istanno portando via la terra di qualcun altro”. Per questo ha aggiunto il presidente dell’Ucraina, idovrebbero “vivere nel loro mondo fino a quando non cambiano filosofia”. È “irrazionale‘” pensare di poter chiudere i confini dei Paesi occidentali ai ...

