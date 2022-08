Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, contagiata bimba di 4 anni in Germania (Di martedì 9 agosto 2022) Una bambina di 4 anni di Pforzheim, nel sud-ovest della Germania, è il primo caso pediatrico di Vaiolo delle scimmie confermato nel Paese. Lo ha comunicato il Robert Koch Institute (Rki), ente nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. La piccola vive in una famiglia con due adulti infettati e non è entrata in contatto con nessuno, eccetto i parenti. Al momento non presenta sintomi. E’ stata visitata da un medico a scopo precauzionale, e sottoposta a un tampone alla gola che è risultato positivo. In Germania sono stati segnalati all’Rki 2.916 casi di Monkeypox virus in meno di 3 mesi. Quasi tutti i contagiati sono maschi; 7 le femmine. “Secondo le conoscenze attuali, per la trasmissione dell’agente patogeno è necessario un contatto stretto”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Una bambina di 4di Pforzheim, nel sud-ovest della, è il primo caso pediatrico diconfermato nel Paese. Lo ha comunicato il Robert Koch Institute (Rki), ente nazionale per la prevenzione e il controllomalattie. La piccola vive in una famiglia con due adulti infettati e non è entrata in contatto con nessuno, eccetto i parenti. Al momento non presenta sintomi. E’ stata visitata da un medico a scopo precauzionale, e sottoposta a un tampone alla gola che è risultato positivo. Insono stati segnalati all’Rki 2.916 casi di Monkeypox virus in meno di 3 mesi. Quasi tutti i contagiati sono maschi; 7 le femmine. “Secondo le conoscenze attuali, per la trasmissione dell’agente patogeno è necessario un contatto stretto”, ...

