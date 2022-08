Totti ancora papà: Noemi Bocchi sarebbe incinta dell’ex capitano giallorosso (Di martedì 9 agosto 2022) In un’estate italiana presa dalla campagna elettorale più insolita e strana di sempre, piomba come un fulmine a ciel sereno l’ultimo gossip agostano: come riporta il Corriere della Sera, Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, sarebbe incinta. Se fosse vero, per lui sarebbe il quarto figlio, per lei il terzo. L’ex capitano della Roma, da poco separato dopo vent’anni di matrimonio con Ilary Blasi, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella villa di Sabaudia con Chanel e Christian, senza Isabel – al mare con le amiche. La conduttrice dell’Isola dei famosi, invece, dopo il safari in Tanzania a luglio, è ora sulle Dolomiti e, attivissima sui social, posta foto e storie dalla sua ultima vacanza, tra paesaggi alpini, il lago di Braies e rifugi di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) In un’estate italiana presa dalla campagna elettorale più insolita e strana di sempre, piomba come un fulmine a ciel sereno l’ultimo gossip agostano: come riporta il Corriere della Sera,, la nuova compagna di Francesco. Se fosse vero, per luiil quarto figlio, per lei il terzo. L’exdella Roma, da poco separato dopo vent’anni di matrimonio con Ilary Blasi, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella villa di Sabaudia con Chanel e Christian, senza Isabel – al mare con le amiche. La conduttrice dell’Isola dei famosi, invece, dopo il safari in Tanzania a luglio, è ora sulle Dolomiti e, attivissima sui social, posta foto e storie dalla sua ultima vacanza, tra paesaggi alpini, il lago di Braies e rifugi di ...

