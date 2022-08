Supplenze GPS 2022: chi non ha sciolto riserva concorso in prima fascia può presentare domanda da seconda fascia [VIDEO, NOTA e CHIARIMENTI] (Di martedì 9 agosto 2022) Fra le varie questioni calde legate alle Supplenze da Gps c'è quella relativa ai docenti iscritti in prima fascia con riserva in attesa dell'abilitazione. Il problema, adesso, nasce per quei candidati che non hanno conseguito il titolo entro il termine previsto, il 20 luglio. Cosa devono fare questi candidati, che lamentano di non poter presentare domanda? L'articolo Supplenze GPS 2022: chi non ha sciolto riserva concorso in prima fascia può presentare domanda da seconda fascia VIDEO, NOTA e ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) Fra le varie questioni calde legate alleda Gps c'è quella relativa ai docenti iscritti inconin attesa dell'abilitazione. Il problema, adesso, nasce per quei candidati che non hanno conseguito il titolo entro il termine previsto, il 20 luglio. Cosa devono fare questi candidati, che lamentano di non poter? L'articoloGPS: chi non hainpuòdae ...

