Stasera in TV 9 agosto 2022: la programmazione (Di martedì 9 agosto 2022) I palinsesti televisivi di martedì 9 agosto 2022 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa c'è Stasera in tv? La programmazione serale di martedì 9 agosto 2022 è ampia. Rai1 presenta la pellicola Un Principe Quasi Azzurro. Canale5, invece, offre il programma Viaggio nella Grande Bellezza - Roma, presentato da Cesare Bocci. Italia 1 propone una nuova puntata di Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quanti avessero voglia di gustarsi un commedia datata, possono optare per Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 su Twenty Seven oppure Ma che colpa abbiamo noi su Canale 34. In alternativa, su Rai3 c'è il format Filorosso, con al timone Giorgio Zanchini e Roberta Rei, mentre su Rai2 il programma Un'ora ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 agosto 2022) I palinsesti televisivi di martedì 9sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa c'èin tv? Laserale di martedì 9è ampia. Rai1 presenta la pellicola Un Principe Quasi Azzurro. Canale5, invece, offre il programma Viaggio nella Grande Bellezza - Roma, presentato da Cesare Bocci. Italia 1 propone una nuova puntata di Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quanti avessero voglia di gustarsi un commedia datata, possono optare per Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 su Twenty Seven oppure Ma che colpa abbiamo noi su Canale 34. In alternativa, su Rai3 c'è il format Filorosso, con al timone Giorgio Zanchini e Roberta Rei, mentre su Rai2 il programma Un'ora ...

francescacheeks : Venerdì = carousel. Stasera, anche se è agosto. ?? baci - SerafiniSs17 : RT @calcioinglese: Intanto stasera Sarr per il Watford ha segnato uno dei gol destinati a diventare uno dei più belli dell’intera stagione.… - leonzan75 : RT @calcioinglese: Intanto stasera Sarr per il Watford ha segnato uno dei gol destinati a diventare uno dei più belli dell’intera stagione.… - cristian90ax : RT @calcioinglese: Intanto stasera Sarr per il Watford ha segnato uno dei gol destinati a diventare uno dei più belli dell’intera stagione.… - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 9 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda -