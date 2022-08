Sondaggi, il centrodestra fa boom nei collegi: «Ma gli elettori sono indecisi tra Calenda, Renzi e Meloni» (Di martedì 9 agosto 2022) Alle elezioni del 25 settembre il centrodestra è favoritissimo nei collegi uninominali del Rosatellum. Anche se il traguardo dei due terzi dei seggi, con i quali si può riformare la Costituzione senza passare per il referendum abrogativo, è ancora molto lontano. Con il 45% dei voti e il centrosinistra sotto il 30% dopo la rottura con Calenda il vantaggio appare incolmabile. E il Partito Democratico potrebbe arrivare a conquistare soltanto 15 collegi sicuri nelle sue roccaforti. Rado Fonda, head of research di Swg, spiega oggi al Corriere della Sera che il centrodestra può conquistare il 90% dei collegi uninominali. Ovvero 132 alla Camera e 66 al Senato. Il problema dell’astensione Non solo. Per il centrosinistra potrebbe esserci anche il problema dell’astensione: «Gli ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Alle elezioni del 25 settembre ilè favoritissimo neiuninominali del Rosatellum. Anche se il traguardo dei due terzi dei seggi, con i quali si può riformare la Costituzione senza passare per il referendum abrogativo, è ancora molto lontano. Con il 45% dei voti e il centrosinistra sotto il 30% dopo la rottura conil vantaggio appare incolmabile. E il Partito Democratico potrebbe arrivare a conquistare soltanto 15sicuri nelle sue roccaforti. Rado Fonda, head of research di Swg, spiega oggi al Corriere della Sera che ilpuò conquistare il 90% deiuninominali. Ovvero 132 alla Camera e 66 al Senato. Il problema dell’astensione Non solo. Per il centrosinistra potrebbe esserci anche il problema dell’astensione: «Gli ...

LegaSalvini : SONDAGGI, IL CENTROSINISTRA TREMA: COME FINISCE NEI COLLEGI SENZA CARLO CALENDA. E IL CENTRODESTRA RIDE - AlexBazzaro : Spiegazione ai sondaggi: Sanno di perdere e provano a mettere zizzania nel centrodestra. Abbassando la Lega. Cilie… - GiggioBarbone : RT @francofontana43: Ringalluzziti dai sondaggi che danno vittorioso il centrodestra, i razzisti non si trattengono… “Vandalizzata Porta d'… - CarmeloMontana2 : RT @francofontana43: Ringalluzziti dai sondaggi che danno vittorioso il centrodestra, i razzisti non si trattengono… “Vandalizzata Porta d'… - nonnachicca58 : RT @francofontana43: Ringalluzziti dai sondaggi che danno vittorioso il centrodestra, i razzisti non si trattengono… “Vandalizzata Porta d'… -