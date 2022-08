RAEE, Mite: "Incentivi per certificazioni Emas" (Di martedì 9 agosto 2022) ... il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, ha emanato il decreto 15 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022. Le misure, dirette a ... Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 9 agosto 2022) ... il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, ha emanato il decreto 15 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022. Le misure, dirette a ...

RAEE, Mite: "Incentivi per certificazioni Emas" ...di RAEE autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione " fa sapere il Mite in ...

Raee, decreto Mite per incentivare sistemi certificati Emas Il decreto, che vuole incentivare l'introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (Emas), prevede contributi fino a un massimo di 500.000 euro annui. I termini e le modalità di presentazi ...