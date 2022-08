Programmi TV di stasera, martedì 9 agosto 2022. Su Italia1 c’è ‘Grease’ in ricordo di Olivia Newton-John (Di martedì 9 agosto 2022) Grease Rai1, ore 21.25: Un principe (quasi) azzurro Film del 2013 di Philippe Lellouche, con Vincent Perez, Vahina Giocante, Jacques Weber. Prodotto in Francia. Durata: 88 minuti. Trama: Jean Marc è un quarantenne in carriera a capo di una grande azienda e concentrato esclusivamente sul proprio lavoro. Un giorno, in maniera inaspettata, incontra Marie, una donna che è il suo esatto opposto. Ancora una volta l’amore fa avvicinare due persone che non potrebbero essere più diverse e distanti, cambiando la vita di entrambe. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Solo Vi Vorrei Show. Enrico Brignano ed il suo show di varietà: monologhi, musica, divertimento ed ospiti per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità Rai3, ore 21.20: Filorosso Attualità. Le ore febbrili che sta vivendo la politica italiana al centro della puntata di “Filorosso”. Giorgio Zanchini e Roberta Rei, con commentatori, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 agosto 2022) Grease Rai1, ore 21.25: Un principe (quasi) azzurro Film del 2013 di Philippe Lellouche, con Vincent Perez, Vahina Giocante, Jacques Weber. Prodotto in Francia. Durata: 88 minuti. Trama: Jean Marc è un quarantenne in carriera a capo di una grande azienda e concentrato esclusivamente sul proprio lavoro. Un giorno, in maniera inaspettata, incontra Marie, una donna che è il suo esatto opposto. Ancora una volta l’amore fa avvicinare due persone che non potrebbero essere più diverse e distanti, cambiando la vita di entrambe. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Solo Vi Vorrei Show. Enrico Brignano ed il suo show di varietà: monologhi, musica, divertimento ed ospiti per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità Rai3, ore 21.20: Filorosso Attualità. Le ore febbrili che sta vivendo la politica italiana al centro della puntata di “Filorosso”. Giorgio Zanchini e Roberta Rei, con commentatori, ...

