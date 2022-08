Poliomielite a New York | scatta l' allarme e la campagna di immunizzazione Anche in Gran Bretagna partono i vaccini ai bimbi

Allarme, una malattia che grazie ai vaccini è stata debellata torna a fare capolino. L'allarme ... Ora anche aYork cresce la preoccupazione per centinaia o addirittura migliaia di casi ...YORK - La ricomparsa dellaallarma lo stato diYork. Secondo le autorità sanitarie locali ' potrebbero esserci centinaia o addirittura migliaia di casi non diagnosticati ', di ...Allarme poliomielite, una malattia che grazie ai vaccini è stata debellata torna a fare capolino. L'allarme si era già diffuso poco tempo fa a Londra, dove campioni di virus ...Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - La ricomparsa della poliomielite allarma lo stato di New York. Secondo le autorità sanitarie locali ...