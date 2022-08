Perché Valeria Graci e Katia Follesa si sono ‘separate’? La presunta lite (Di martedì 9 agosto 2022) Ci hanno fatto ridere, divertire, ma ora, dal punto di vista professionale, hanno deciso di percorrere due strade diverse. Stiamo parlando delle comiche, colleghe e amiche Valeria Graci e Katia Follesa, che insieme sono diventate famose durante le ospitate a Zelig. Da lì, da quel palco, non si sono mai fermate e hanno conquistato il pubblico di Colorado Cafè, di Comedy Lab e di tanti altri programmi di successo. Fino a quando, però, non hanno pensato bene di ‘separarsi’. View this post on Instagram A post shared by Valeria Graci (@GraciValeria) Valeria Graci e Katia Follesa hanno litigato? L’ultima esibizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Ci hanno fatto ridere, divertire, ma ora, dal punto di vista professionale, hanno deciso di percorrere due strade diverse. Stiamo parlando delle comiche, colleghe e amiche, che insiemediventate famose durante le ospitate a Zelig. Da lì, da quel palco, non simai fermate e hanno conquistato il pubblico di Colorado Cafè, di Comedy Lab e di tanti altri programmi di successo. Fino a quando, però, non hanno pensato bene di ‘separarsi’. View this post on Instagram A post shared by(@hanno litigato? L’ultima esibizione ...

