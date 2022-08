Olivia Newton-John | l' omaggio con Grease stasera su Italia 1

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 agosto 2022)su1 alle 21:20 con, il musical del 1978 che l'ha resa celebre in tutto il mondo, al fianco diTravolta. La TVna rendecon, il suo più grande successo, che andrà in ondasu1 in prima serata, sostituendo così il "best of" di Battiti Live. L'indimenticabile 'Sandy' si è spenta, a 73 anni, l'8 agosto 2022 in California, dopo aver lottato per 30 anni contro il cancro al seno. La storia di, insieme alle sue canzoni e ai suoi balli, accompagna da anni gli spettatori di tutto il mondo: ...