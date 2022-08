Meteo, caldo - record? Quante persone sono morte: dal ministero i dati - horror (Di martedì 9 agosto 2022) Nel mese di giugno, come riporta TgCom24 , nelle 33 città sotto osservazione è stata registrata una mortalità del 9% superiore all'atteso . Mentre dall'1 al 15 luglio le città in cui si è registrato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Nel mese di giugno, come riporta TgCom24 , nelle 33 città sotto osservazione è stata registrata una mortalità del 9% superiore all'atteso . Mentre dall'1 al 15 luglio le città in cui si è registrato ...

repubblica : Previsioni meteo, stop al caldo africano, fresco fino a Ferragosto - Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - blu_mirtillo : Che mi sembra la classica puttanata di chi pensa in termini di bianco/nero. Tutto/niente. Come quelli che vanno a f… - infoitinterno : Meteo, caldo-record? Quante persone sono morte - AllertApc : RT @ARPALiguria: #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Mar-Mer-Gio: disagio fisiologico per caldo su A, B e C. -