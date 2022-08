Mara Carfagna in studio? Arrivato un sms | la bomba politica di Telese

(Di martedì 9 agosto 2022)è stata messa sotto torchio da Marianna Aprile e soprattutto Luca. Ospite nellodi In Onda, su La7, la ministra si è districata bene, anche se a un certo punto il conduttore ha sganciato una: “Mi èun messaggio di un deputato, dice che Matteo Renzi ci sta guardando perché c'è la sua candidata premier che è bravissima. Noi riferiamo tutto”. “è famoso per questi giochetti - ha replicato la- ogni volta che vengo qui mi tende delle trappole. L'accordo con il Pd? Sari riuscita ad accettarlo sulla base del patto che avevamo firmato perché raccoglieva tutte le nostre condizioni. Il terzo polo lavora per mantenere Mario Draghi a Palazzo Chigi? Noi speriamo che gli italiani capiscano la ...

mara_carfagna : Questa sera sarò ospite a #InOnda su @La7tv alle 20:30 circa. Vi aspetto! - Azione_it : Questa sera, alle ore 20:30, @mara_carfagna sarà ospite a @InOndaLa7 su @La7tv. ???? Sostieni la crescita di #Azione… - mara_carfagna : Avanti con @Azione_it! Sarà una battaglia rischiosa ma bellissima: quella per ricostruire in Italia un polo liberal… - ClaudioZavatti1 : RT @BlackOutTotale: #InOnda Mara #Carfagna:”É #Conte che si deve vergognare!” E dopo questa le abbiamo sentite tutte. La Carfagna…… lasciam… - agatamicia : @natabalzana vabbè, ma qui si parlava della giornalaia. sull'altra, abbiamo repubblichina -

è stata ospite in studio a In Onda , la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. La ministra è uscita da Forza Italia e ha sposato il progetto di Azione, con Carlo ...Lo ha dichiarato a In Onda, su La7, la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale ed esponente di Azione,, in risposta alle parole del presidente del Movimento 5 Stelle che ha ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Se sulla quota proporzionale toglie voti al centrodestra, negli uninominali è un problema a sinistra. Il leader potrebbe correre nel collegio di Roma 1, ma il problema di Azione è che non altri nomi ...