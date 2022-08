L’Fbi perquisisce la tenuta di Trump: cerca documenti classificati (Di martedì 9 agosto 2022) PALM BEACH – “La mia casa in Florida è perquisita dalL’Fbi” lo ha annunciato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un comunicato in cui annuncia che la sua tenuta in Florida, Mar-A-Lago, è “attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un grosso gruppo di agenti delL’Fbi”. La perquisizione, avvenuta dietro mandato, riguarda 15 casse di materiale che l’ex presidente trasportò l’anno scorso a Mar-A-Lago e che si era rifiutato di restituire. Gli agenti secondo il Tycoon hanno anche aperto una cassaforte. Trump secondo varie fonti aveva l’abitudine di stracciare documenti ufficiali che invece avrebbero dovuto finire negli archivi governativi. Parlando di “tempi oscuri per la nostra Nazione”, Trump nel comunicato ha detto che “niente di simile è mai ... Leggi su lopinionista (Di martedì 9 agosto 2022) PALM BEACH – “La mia casa in Florida è perquisita dal” lo ha annunciato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, con un comunicato in cui annuncia che la suain Florida, Mar-A-Lago, è “attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un grosso gruppo di agenti del”. La perquisizione, avvenuta dietro mandato, riguarda 15 casse di materiale che l’ex presidente trasportò l’anno scorso a Mar-A-Lago e che si era rifiutato di restituire. Gli agenti secondo il Tycoon hanno anche aperto una cassaforte.secondo varie fonti aveva l’abitudine di stracciareufficiali che invece avrebbero dovuto finire negli archivi governativi. Parlando di “tempi oscuri per la nostra Nazione”,nel comunicato ha detto che “niente di simile è mai ...

Agenzia_Ansa : L'Fbi perquisisce la residenza di Donadl Trump in Florida. L'ex presidente: 'Un attacco alla mia candidatura'. Cer… - giusmo1 : L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida. L'ex presidente: 'Attacco alla mia candidatura' - Lopinionista : L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump: cerca documenti classificati - Sissijj14 : RT @Amarizona17: La famiglia Bidè puttaneggia nel mondo, guerre, droga, pedofilia. L’FBI perquisisce la casa di Trump. Bisogna trovare una… - ChristiDurando : L, #FBI perquisisce la tenuta di #Trump in #Florida. L'ex presidente: 'Attacco alla mia candidatura' -

L'FBI perquisisce la residenza Trump in Florida Le elezioni americane di mid - term si avvicinano e la villa dell'ex - presidente degli Stati Uniti viene perquisita dall'FBI. Così risulta da un comunicato della CNN. L'Fbi ha portato via scatole di documenti dalla residenza che, stando all'ex portavoce Stephanie Grisham, sarebbero stati 'gestiti non correttamente' dall'allora presidente Donald Trump. Donald Trump: FBI perquisisce la sua casa in Florida per trovare prove di reato Alla fine della perquisizione, l'FBI ha portato via diverse scatole, contenenti una serie di documenti il cui contenuto non è ancora stato diffuso - nemmeno dalla CNN , che ha avuto l'esclusiva della ... Le elezioni americane di mid - term si avvicinano e la villa dell'ex - presidente degli Stati Uniti viene perquisita dall'. Così risulta da un comunicato della CNN.ha portato via scatole di documenti dalla residenza che, stando all'ex portavoce Stephanie Grisham, sarebbero stati 'gestiti non correttamente' dall'allora presidente Donald Trump.Alla fine della perquisizione,ha portato via diverse scatole, contenenti una serie di documenti il cui contenuto non è ancora stato diffuso - nemmeno dalla CNN , che ha avuto'esclusiva della ...