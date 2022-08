Inter, CdS: “Brozo rischia la prima ancora infortunato” (Di martedì 9 agosto 2022) Inter, CDS- Come riporta ad oggi il CdS. l’Inter rischia di avere ancora fuori Brozovic in maniera importante per la prima della stagione in atto. “Brozovic ha subito una botta nell’allenamento congiunto di mercoledì scorso con la Pergolettese, ma non sembrava aver avuto particolari fastidi al polpaccio tanto è vero che aveva lavorato con i compagni sia giovedì sia venerdì mattina, quando però al termine della seduta ha chiesto a Inzaghi di essere esentato dalla trasferta di Pescara. E’ in quel momento che è scattato l’allarme, anche se la speranza fino a ieri è stata che si trattasse solo di un leggerissimo fastidio e non di un affaticamento vero e proprio”. “La scorsa stagione Brozovic aveva accusato un problema. Allo stesso polpaccio nel corso di ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS. l’di averefuorivic in maniera importante per ladella stagione in atto. “vic ha subito una botta nell’allenamento congiunto di mercoledì scorso con la Pergolettese, ma non sembrava aver avuto particolari fastidi al polpaccio tanto è vero che aveva lavorato con i compagni sia giovedì sia venerdì mattina, quando però al termine della seduta ha chiesto a Inzaghi di essere esentato dalla trasferta di Pescara. E’ in quel momento che è scattato l’allarme, anche se la speranza fino a ieri è stata che si trattasse solo di un leggerissimo fastidio e non di un affaticamento vero e proprio”. “La scorsa stagionevic aveva accusato un problema. Allo stesso polpaccio nel corso di ...

