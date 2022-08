Il commovente addio di John Travolta all’amica e collega Olivia Newton-John

(Di martedì 9 agosto 2022) Lei era Sandy, lui era Danny. Hanno rappresentato il più grande, riconoscibile e riconosciuto successo di un musical nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Hanno condiviso spezzoni di carriera sui set di diversi film, ma è “Grease” ad averli resti immortali nella storia. Ma una metà di quel pezzo di storia della filmografia universale si è spenta lunedì sera in California, dopo aver lottato per 30 anni contro il cancro e tutte le sue recidive. E il vuoto lasciato dalla morte diè racchiuso nelle poche ma profonde parole di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Il divo di Hollywood, nele originale messaggio d', è tornato nel ruolo di quel Danny Zuko innamorato perso di lei: 'Mia cara Olivia, hai fatto così tanto per rendere le nostre vite ...L'attore ha scritto sulla piattaforma social un messaggio: ' Ci incontreremo di nuovo - ... L'di John Travolta a Olivia Newton - John, il messaggio 'Mia cara Olivia' inizia così John ...LOS ANGELES. Addio a Olivia Newton-John. La dolce Sandy di Grease, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainat ...Quando parla di lei lo fa ancora sorridendo, nonostante la malattia praticamente improvvisa, scoperta per caso a dicembre, e la sofferenza del distacco repentino. Pasquale «Lino» Abbruzzese per descri ...