Elezioni 2022, Calenda contro ‘il sondaggista del Pd’ – Video (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noi al 2%? Il dato è di Youtrend, che è il sondaggista di +Europa e del Pd. Sono gli unici sondaggisti che fanno rilevazioni mentre nessuno rileva perché la gente è sulla spiaggia”. Lo dice il segretario di Azione Carlo Calenda, a Filo rosso su Rai3, in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Sono gli stessi che ci davano allo 0,45%, quando poi abbiamo preso alle amministrative una media dell’8. Ieri qualcuno – aggiunge il leader di Azione – diceva che questo polo potrebbe arrivare al 15%, domani un’altro dirà un’altra cosa. Non me ne importa niente, manca un mese alle Elezioni, facciamola più semplice, aspettiamo le Elezioni”. A stretto giro su Twitter arriva la replica di Lorenzo Pregliasco, founding partner di YouTrend. “La foga della campagna ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noi al 2%? Il dato è di Youtrend, che è ildi +Europa e del Pd. Sono gli unici sondaggisti che fanno rilevazioni mentre nessuno rileva perché la gente è sulla spiaggia”. Lo dice il segretario di Azione Carlo, a Filo rosso su Rai3, in vista dellepolitichedel 25 settembre. “Sono gli stessi che ci davano allo 0,45%, quando poi abbiamo preso alle amministrative una media dell’8. Ieri qualcuno – aggiunge il leader di Azione – diceva che questo polo potrebbe arrivare al 15%, domani un’altro dirà un’altra cosa. Non me ne importa niente, manca un mese alle, facciamola più semplice, aspettiamo le”. A stretto giro su Twitter arriva la replica di Lorenzo Pregliasco, founding partner di YouTrend. “La foga della campagna ...

pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @raffaellapaita: 'Terzo Polo opportunità straordinaria anche per la Liguria' - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - AffettiOltreilG : RT @Arcigay: - JoKakamuKazz : I #perculanti politici della #POVERAitalia, dove non c'è dibattito e contraddittorio, per le elezioni 2022 si va al… -