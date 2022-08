Due dei tre uomini che uccisero Ahmaud Arbery a Brunswick nel 2020 sono stati condannati a un secondo ergastolo, per reati d’odio (Di martedì 9 agosto 2022) Lunedì un tribunale federale statunitense ha condannato a un secondo ergastolo, per reati d’odio, Gregory McMichael e il figlio Travis, due dei tre uomini bianchi già condannati per l’omicidio di Ahmaud Arbery, il ragazzo afroamericano di 25 anni ucciso mentre faceva jogging Leggi su ilpost (Di martedì 9 agosto 2022) Lunedì un tribunale federale statunitense ha condannato a un, perd’odio, Gregory McMichael e il figlio Travis, due dei trebianchi giàper l’omicidio di Ahmaud, il ragazzo afroamericano di 25 anni ucciso mentre faceva jogging

