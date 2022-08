Dl aiuti, stretta su controlli e sanzioni doppie su extraprofitti (Di martedì 9 agosto 2022) Arrivano una stretta sui controlli e sanzioni raddoppiate per le aziende tenute al pagamento del prelievo sugli extraprofitti. E' quanto prevede il decreto aiuti bis bollinato. Come anticipato dal governo dopo il Consiglio dei ministri che aveva approvato il decreto, la norma sul prelievo degli extraprofitti (non ancora definita nelle bozze circolate prima del Cdm) contiene una serie di interventi per spingere le imprese ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.Tra le misure previste l'abrogazione dei benefici sulle sanzioni per gli omessi o parziali versamenti. In particolare viene escluso per il prelievo degli extraprofitti il dimezzamento della sanzione del 30% sui mancati versamenti se si regolarizza entro 90 giorni. La sanzione viene ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Arrivano unasuiraddoppiate per le aziende tenute al pagamento del prelievo sugli. E' quanto prevede il decretobis bollinato. Come anticipato dal governo dopo il Consiglio dei ministri che aveva approvato il decreto, la norma sul prelievo degli(non ancora definita nelle bozze circolate prima del Cdm) contiene una serie di interventi per spingere le imprese ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.Tra le misure previste l'abrogazione dei benefici sulleper gli omessi o parziali versamenti. In particolare viene escluso per il prelievo degliil dimezzamento della sanzione del 30% sui mancati versamenti se si regolarizza entro 90 giorni. La sanzione viene ...

