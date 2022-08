Da Franceschini a Fratoianni, così porto la moglie in Parlamento (Di martedì 9 agosto 2022) La politica è sentimento, dunque è assai probabile che si intrecci con l'altro sentimento, il più nobile di tutti, l'amore. La stracitata metafora italiana di tutto ciò fu la liason tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, che continuarono a chiamarsi per cognome in pubblico, nelle lunghe giornate in cui la vita s' agganciava alla prassi del Partito Comunista Italiano. È storia, quella. Eppure tra cuore sentimentale e cuore dell'impegno v' è un intreccio difficile da districare, che spesso emerge dai rumors e piomba nel confronto pubblico. Come in questa tornata elettorale. In cui pare certa la corsa di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd, un passato in Campidoglio, sposata con Dario Franceschini. Ora, pare che ella sia in procinto, dopo anni di politica territoriale, di compiere il grande salto, e sostenere che il consorte veda la cosa di buon occhio è un ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) La politica è sentimento, dunque è assai probabile che si intrecci con l'altro sentimento, il più nobile di tutti, l'amore. La stracitata metafora italiana di tutto ciò fu la liason tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, che continuarono a chiamarsi per cognome in pubblico, nelle lunghe giornate in cui la vita s' agganciava alla prassi del Partito Comunista Italiano. È storia, quella. Eppure tra cuore sentimentale e cuore dell'impegno v' è un intreccio difficile da districare, che spesso emerge dai rumors e piomba nel confronto pubblico. Come in questa tornata elettorale. In cui pare certa la corsa di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd, un passato in Campidoglio, sposata con Dario. Ora, pare che ella sia in procinto, dopo anni di politica territoriale, di compiere il grande salto, e sostenere che il consorte veda la cosa di buon occhio è un ...

